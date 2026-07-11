بعد إجراء تحاليل مخبرية.. وزارة التجارة توضح بخصوص سلامة فاكهة “الدلاع”

كشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية للرأي العام، اليوم السبت، أنها بادرت في إطار مهامها الرامية إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية، إلى تكليف مخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، التابعة للوزارة، بإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، على عدة عينات من فاكهة البطيخ الأحمر(الدلاع).

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه على إثر ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن سلامة فاكهة البطيخ. بادرت الوزارة، في إطار مهامها الرامية إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية. إلى تكليف مخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، التابعة للوزارة، بإجراء التحاليل المخبرية اللازمة. على عدة عينات من فاكهة البطيخ الأحمر(الدلاع)، تم اقتطاعها من مختلف أحواض انتاج هذه الفاكهة. و أسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة لشركة ماغرو، عبر عدد من ولايات الوطن.

هذا ما أسفرت عنه التحاليل المخبرية

كما أشار المصدر نفسه، أن نتائج هذه التحاليل المخبرية المتحصل عليها، أجريت على مدار أسبوع كامل. بتقنيات مرجعية ودقيقة، وفق المعايير والتنظيمات المعمول بها.

حيث أثبتت نتائج التحاليل الميكروبيولوجية، الغياب التام لأي بكتيريا ممرضة أو ضارة، بما يؤكد السلامة الميكروبيولوجية. للعينات التي خضعت للتحليل.

كما أثبتت النتائج أيضا فيما يتعلق بتحليل النترات، أن نسبة النترات المسجلة في جميع العينات كانت منخفضة جدًا. وتقع ضمن المستويات الطبيعية والآمنة، وبعيدة عن أي تركيز يمكن أن يشكل خطرًا على صحة المستهلك. أو يتسبب في أي آثار صحية.

وبناء على هذه النتائج، أكدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أن هذه النتائج العلمية. تنفي بشكل قاطع الادعاءات والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي. بشأن احتواء فاكهة البطيخ الأحمر (الدلاع) على نسب مرتفعة من مادة النترات. وهي ادعاءات لا تستند إلى أي أساس علمي أو مرجعي.

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