بعد إحداثه هلع بالمنتخب.. بلايلي يغادر المستشفى و ينتظر الضوء الأخضر

ظهر اليوم الأحد نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي لأول مرة بعد مغادرته المستشفى الذي نقل إليه من قبل المسؤولين عن الإتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس.

وكان بإنتظار اللاعب أفراد من عائلته “شقيقه ووالده”، أين أخذ صورة تذكارية معهم ليوجّه رسالة توضح صحته الجيّدة وجاهزيته للعودة إلى التدريبات.

وكان بلايلي قد نقل مباشرة إلى إحدى المستشفيات القطرية، بعد شعوره بألام على مستوى الرأس “دوّار” بالنظر إلى الجهد الكبير طيلة 120 دقيقة.

وينتظر، مهاجم الكتيبة الوطنية الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للمنتخب للشروع في التدريبات رفقة زملائه في المنتخب.

يذكر، أن إبن مدينة وهران كان وراء الفوز الكبير للمنتخب المحلي أمام المغرب بتسجيله هدف خيالي في الربع النهائي، كما سيكون حاضرا بصفة كبيرة خلال مباراة قطر يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.