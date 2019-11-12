عاجل

بعد إرتباط إسمه بالجزائر.. عُمراني لا يعرف بلده!

الرياضة
  • -
  • 0
بعد إرتباط إسمه بالجزائر.. عُمراني لا يعرف بلده!
بقلم إسماعيل عشاش

أطلق دان بيتريسكو مدرب نادي كلوج الروماني، تصريحات مُثيرة بخصوص الجزائري الأصل بلال عُمراني، مؤكدا بأن الأخير لا يعرف بلده.

وقال أسطورة كرة القدم الرومانية في تصريحات للصحافة المحلية :”عُمراني، لا يعرف أصلا الى أي بلد ينتمي”.

وواصل :”لو تقومون بطرح السؤال عليه، فإنه لن يعرف الإجابة”.

ونصح النجم الأسبق لتشيلسي إتحادية بلده للسعي الى تجنيس المُهاجم، كي يحمل ألوان مُنتخب رومانيا من هنا فصاعدا.

يُذكر بأن صاحب الـ26 عاما، إرتبط إسمه بالخضر في الآونة الأخيرة، ولكن دون أن يتحصل على إلتفاتة من جمال بلماضي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=725252

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com