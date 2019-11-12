بعد إرتباط إسمه بالجزائر.. عُمراني لا يعرف بلده!

أطلق دان بيتريسكو مدرب نادي كلوج الروماني، تصريحات مُثيرة بخصوص الجزائري الأصل بلال عُمراني، مؤكدا بأن الأخير لا يعرف بلده.

وقال أسطورة كرة القدم الرومانية في تصريحات للصحافة المحلية :”عُمراني، لا يعرف أصلا الى أي بلد ينتمي”.

وواصل :”لو تقومون بطرح السؤال عليه، فإنه لن يعرف الإجابة”.

ونصح النجم الأسبق لتشيلسي إتحادية بلده للسعي الى تجنيس المُهاجم، كي يحمل ألوان مُنتخب رومانيا من هنا فصاعدا.

يُذكر بأن صاحب الـ26 عاما، إرتبط إسمه بالخضر في الآونة الأخيرة، ولكن دون أن يتحصل على إلتفاتة من جمال بلماضي.