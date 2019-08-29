 بعد إساءتها لأصحاب الوزن الزائد..إيقاف ريهام سعيد لمدة عام

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، عن منع ظهور مقدمة البرامج ريهام سعيد، بجميع وسائل الإعلام المرئية،والمسموعة لمدة عام.

وجاء قرار المجلس، بعد تصريحاتها الأخيرة، التي أساءت من خلالها لأصحاب الوزن الزائد.

للإشارة، وصفت المذيعة المصرية، ريهام سعيد، أصحاب الوزن الزائد بـ “موتى” وأنهم “عبء على الدولة”.

وتسبب الأمر في انتقادات واسعة للمذيعة، مما دعا شبكة قنوات الحياة المحلية المصرية إلى وقف برنامج “صبايا” الذي تقدمه،ريهام سعيد.

وتقدم المجلس القومي للمرأة تقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، المنظم لعمل المؤسسات الإعلامية في مصر.

واتهم المذيعة بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، فيما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.