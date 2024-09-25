بعد إساءتهم للنشيد الوطني.. التماس تشديد العقوبة لـ 34 مناصرا لفريق “jsk”

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. تشديد العقوبة في حق 34 مناصرا لشبيبة القبائل ” أصاغر”. تم متابعتهم في ظل الإساءة للنشيد الوطني، والتقليل من رمز من رموز السيادة الوطنية. بملعب “سالم مبروكي” الرويبة شهر ماي الفارط. بمناسبة نهائي كأس الرابطة لفئة “الرديف” طبعة 2023-2024. التي جمعت بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل.

وتم برمجة محاكمة المتهمين في قضية الحال، بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الرويبة. التي سلطت أحكام تقضي بإدانة كل متهم بعام حبسا نافذا.

وفي تفاصيل القضية، فإن عملية إيقاف المتهمين وتقديمهم للعدالة جاء في اعقاب قيام بعض المناصرين. من شبيبة القبائل وهم متواجدين بمدرجات ملعب ” مبروكي سالم”. بمدينة الرويبة شرقي العاصمة، باستدارة ظهورهم فور بث النشيد الوطني لانطلاق المباراة. وهو ما رصدته كاميرات الملعب، التي تم استغلالها خلال مجريات التحقيق لتحديد هوية الفاعلين.

ونسب للمتهمين تهما تتعلق بجنحة، المساس واتخاذ موقف وسلوك يمس بالنشيد الوطني، وجنحة المساس بالثوابت الوطنية.

وفي الجلسة أنكر المتهمون نكرانا قاطعا، التهم المنسوبة إليهم. وصرحوا بأنه حقيقة قام بعض المناصرين باستدارة ظهورهم للعلم الوطني، حين بث النشيد، وأن الأمر لا يتعلق بهم البتة.

وأمام ماورد في الجلسة قرر القاضي ادراج القضية للمداولة للنطق بالحكم يوم 9 أكتوبر المقبل.