بعد إساءته لزيدان.. رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم متهم بسلوك جنسي غير لائق

وجهت وكيلة الأعمال الفرنسية ولاعبة كرة الطائرة السابقة، سونيا سويد، إتهامات لرئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم مانويل لوغريت بإرتكابه سلوك جنسي غير لائق.

وصرحت الوكيلة سونيا سويد لجريدة “ليكيب” الفرنسية، أن رئيس الإتحاد الفرنسي لوغريت، قد تحرش بها.

كما أضافت سويد في إتهاماتها، أن لوغريت كان يرسل لها رسائل نصية وصوتية،ذات طابع جنسي على مر السنوات الأخيرة.

وكشفت سونيا سويد، أنها تعرضت لهذه المضايقات من طرف لوغريت في الفترة الممتدة من عام 2013 لغاية 2017.