بعد إستبعاده من “الكان”.. مدرب شتوتغارت يحفز بوعناني

تطرّق مدرب نادي شتوتغارت الألماني، سيباستيان هوينيس، إلى غياب لاعبه الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

مؤكدًا تفهّمه الكبير لمشاعر اللاعب بعد خيبة الأمل التي تعرّض لها.

وأوضح هوينيس، في تصريحاته، لوسائل الإعلام الألمانية، اليوم الجمعة، أن بوعناني كان متأثرًا نفسيًا بسبب عدم استدعائه، خاصة وأن المشاركة في “الكان” كانت تمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة له.

وأوضح المدرب:”كان من الطبيعي أن يشعر بخيبة أمل، لأنه كان يتمنى المشاركة في كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده”.

وأضاف المتحدث:”عليه أن يقاتل، يثابر ويواصل التطور من خلال العمل في التدريبات والفرص التي سيحصل عليها للعب. ليست لديّ أي شكوك في أنه سينجح في ذلك”.