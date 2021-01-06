بعد إشاعة وفاته الشاب خالد يرد ساخرا.. “قتلوني ألف مرة”

سخر الشاب خالد من االاشاعة التي اطلقت مؤخرا حول وفاته في حادث سير و در ساخرا: “قتلوني ألف مرة”.

وأوضح خالد أنه انزعج كثيرا من الشائعة خوفا على عائلته، وأنه متواجد حاليا في مدينة دبي.

وقال الشاب خالد في برنامج “التاسعة”في التلفزيون المصري :”قتلوني اكثر من مرة..تعودت على مثل هذه الاخبار.. لكنني زعلت كثيرا من هذه الاشاعة خاصة بالنسبة لعائلتي. زعلوا كثيرا…”

وأعرب الشاب خالد في ذات البرنامج عن أمنيته فى زيارة القاهرة بأقرب وقت، مشيرا إلى أنه يستعد حاليا لطرح ألبوم غنائي جديد.

وكان المطرب العالمي الجزائري الشاب خالد تصدر محرك البحث “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شائعات حول وفاته في حادث سير بمدينة دبي بدولة الإمارات.

وحصل الشاب خالد مؤخرا على درع يوتيوب الذهبي، وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أكثر من مليون مشترك.

حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، بعد وصول الدرع له، معلقا عليها باللغة الفرنسية قائلا “ِشكرا”.

زهيدة ث