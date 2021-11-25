بعد إشراكه إحتياطيا.. بن ناصر يبعث برسالة لمدرب ميلان

بعث متوسط الميدان اسماعيل بن ناصر برسالة قوية إلى مدرب ميلان ستيفانو عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي.

وفي تغريدة جديدة قال “نحن دائما على قيد الحياة” بعدما قدّم دقائق جيّدة التي لعبها في الشوط الثاني أمام أتليتيكو مدريد.

كما أبدى متوسط ميدان “الخضر” سعادته الكبيرة بعدما رفع الميلان حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

وكان دخول بن ناصر قد أنعش هجوم الفريق الإيطالي في منصبه. كما كان قادرا على تعزيز الفوز في إحدى لقطات المباراة.

يذكر، أن “إسما” يعتبر اللاعب الأكثر تنشيطا للمباريات الرسمية في فريقه بـ 332 ضمن مباريات التشمبينزليغ. كما عزّز نقاطه أمس بالمشاركة الاحتياطية.

ويحتاج الجزائري وزملائه فوزا جديدا أمام ليفربول مع انتظار تعادل أو خسارة بورتو في الدور المقبل للتأهل مباشرة.

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تصرّ إدارة ميلان على حسم صفقة الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر هذا الأسبوع بعدما عاد إلى إيطاليا أمس.

وقالت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” أن إدارة “الروسونيري” لن تبدأ مفاوضات تمديد عقد إبراهيموفيتش. إلا بعد حسم مستقبل متوسط ميدان الخضر إلى جانب الفرنسي ثيو هيرنانديز والبرتغالي رافائيل لياو.

وينتهي عقد الجزائري في صيف 2024. حيث يسعى العملاق الإيطالي لتمديد عقده إلى 2026 بالزيادة في راتبه إلى 4 مليون أورو.

يذكر إلى أن المهاجم السويدي يلعب في ميلان منذ جانفي 2020، وإستطاع خلال الموسم الجاري تسجيل 3 أهداف في 8 مباريات في جميع المنافسات.

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