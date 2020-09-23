بعد إصابة أحد حراسه بكورونا.. وزير خارجية ألمانيا بالحجر الصحي

ذكرت وسائل إعلامية ألمانية، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجيتها هايكو ماس يخضع للحجر الصحي، بعد ثبوت إصابة أحد حراسه بكورونا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، حسب ذات الوسائل الإعلامية، إن الفحوص الأولية التي أجريت لماس جاءت سلبية.

وذكرت أن وزير الخارجية ماس أخضع نفسه لحجر صحي بعد إصابة أحد أفراد حرسه الشخصي بكوفيد-19.

وقالت صحيفة زود دويتشه تسايتونج إن ماس اضطر إلى إلغاء زيارة كانت مقررة للأردن نتيجة الحجر الصحي.

يأتي هذا بعد يوم من تأجيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي بسبب خضوع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحجر الصحي.

وتواجه أوروبا موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، منذ أواخر شهر أوت.