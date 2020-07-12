بعد إصابة أميتاب باتشان بكورونا.. هذه نتيجة تحاليل ابنه وزوجته ايشواريا راي

فن وثقافة
  • -
  • 0
بعد إصابة أميتاب باتشان بكورونا.. هذه نتيجة تحاليل ابنه وزوجته ايشواريا راي
بقلم نسرين محفوف

أصيب الممثل العالمي أميتاب باتشان، بفيروس كورونا، حسبما أعلنته أمس وسائل الإعلام الهندية.

وأفادت تقارير بأن تحاليل فيروس كورونا لابن النجم العالمي، أبهيشيك باتشان، ظهرت إيجابية أيضا.

كما أجرت النجمة العالمية ايشواريا راي زوجة النجم العالمى أبهيشيك باتشان، وجايا بهادوري باتشان، زوجة النجم العالمي أميتاب باتشان، تحاليل فحص فيروس كورونا وظهرت سلبية.

وكتب أمس السبت، اميتاب البالغ من العمر 77 عاما منشورا على صفحته على موقع فيسبوك، قال فيه “ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، وجرى نقلي للمستشفى.. أسرتي والعاملين لدي يخضعون للفحوصات، وفي انتظار النتائج”.

وأضاف” كل من تعامل معي خلال الـ10 أيام الماضية يجب أن يذهب لإجراء فحص فيروس كورونا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=851790

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com