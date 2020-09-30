بعد إصابة المئات بالملاريا.. نواب البرلمان عن الجنوب يطالبون التدخل العاجل للوزير الأول

ناشد مجموعة من نواب البرلمان عن ولايات الجنوب بالتدخل السريع والعاجل في إسعاف وتوفير الامكانات الضرورية قصد التصدي لحمى الملاريا.

وجاء في المراسلة أن البلديات الحدودية عين قزام، تين زواتين، تيمياوين، برج باجي مختار، تواجه كارثة انسانية.

وأضاف أن هذه الكارثة تستدعي دق ناقوس الخطر واستنفار جميع امكانات الدولة، قصد التصدي لحمى الملاريا.

وحصدت الحمى الافريقية في هذه الأيام المئات من سكان الجنوب وإقبيم ازواد شمال مالي، حيث تعدت ألف جالة في ظرف أسبوع.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 1110 حالة إصابة بالملاريا في 5 ولايات بالجنوب الجزائري.

وحسب بيان الوزارة، فقد سجلت تمنراست أكبر حصيلة بـ 918 حالة إصابة بالملاريا، تليها أدرار بـ 96 حالة إصابة.

في حين سجلت إيليزي 89 حالات إصابة بالملاريا، بينما سجلت ورقلة 5 حالات، فيما تم تسجيل حالتي إصابة بالملاريا بغرداية.

هذا وأوضح المصدر نفسه، أن بعض الإصابات المسجلة أصحابها قدموا من الخارج، وقد تم التكفل بهم بالمؤسسات الصحية.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إخراج مخزون احتياطي من اللقاح المضاد للملاريا وتوجيهه لولايات الجنوب.