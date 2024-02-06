بعد إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. الأمير هاري يطير إلى المملكة المتحدة

يسافر الأمير هاري، نجل تشارلز الثالث، إلى المملكة المتحدة في الأيام المقبلة. بعد الإعلان عن إصابة والده بالسرطان. حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتقول بي بي سي إن هاري، الذي يعيش في كاليفورنيا، تحدث هاتفيا مع تشارلز الثالث بعد تشخيص حالته ويريد رؤيته.

وأعلن باكنغهام في بيان يوم الاثنين أن الملك يعاني من “نوع من السرطان”.

وقال القصر: “بدأت صاحبة الجلالة اليوم برنامجا للعلاج المنتظم ونصحت بتأجيل ظهورها العلني”.

وجاء في البيان: “خلال هذه الفترة، ستواصل صاحبة الجلالة التعامل مع شؤون الدولة والإجراءات الإدارية كالمعتاد”.