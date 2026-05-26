بعد إصابة بوداوي.. نيس يؤجل مصيره إلى موقعة “أليانز ريفيرا”

عاد نادي نيس، اليوم الثلاثاء، بتعادل سلبي من تنقله إلى ميدان سانت إيتيان، في ذهاب ملحق البقاء بالدوري الفرنسي، في مواجهة شهدت إصابة الدولي الجزائري، هشام بوداوي، وخروجه المبكر من اللقاء.

ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك خلال المواجهة، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى مباراة الإياب المرتقبة، التي ستُجرى يوم الجمعة المقبل على أرضية Allianz Riviera بداية من الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً.

وسيكون نادي نيس أمام فرصة أخيرة من أجل ضمان بقائه في الدوري الفرنسي، في مباراة ينتظر أن تُلعب تحت ضغط كبير، خاصة بعد النتائج السلبية التي لاحقت الفريق هذا الموسم.

كما تترقب الجماهير الجزائرية مستجدات الحالة الصحية لبوداوي، لمعرفة إمكانية مشاركته في لقاء العودة، أو تأثره بالإصابة التي تعرض لها على مستوى الفك خلال مواجهة الذهاب.