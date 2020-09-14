بعد إصابة زملائها في المدرسة بكورونا.. وريثة عرش إسبانيا بالحجر الصحي

أعلن البلاط الملكي بإسبانيا، إن الأميرة ليونور وريثة العرش، أخضعت للحجر الصحي بعد بعد إصابة زملائها في المدرسة بكورونا.

وخضعت الأميرة البالغة من العمر 14 عاما لاختبار فيروس كورونا هي وزملاء فصلها بمدرسة سانتا ماريا دو لوس روساليس بمدريد.

وقال متحدث باسم البلاط الملكي إن والدها الملك فيليبي ووالدتها الملكة لتيتثيا سيواصلان أداء مهامهما الملكية في الوقت الراهن.

ووفقا للقصر الملكى، فإنه يتعين على وليتى العهد الأميرة ليونور وشقيقتها الأميرة صوفيا البقاء فى المنزل لمدة أسبوعين.

وناشدت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، الشباب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط انتشار فيروس كورونا المستجد والتوقف عن ارتياد النوادي الليلية.

يأتي هذا في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة ومخاطر دخول أوروبا في موجة ثانية من انتشار المرض.