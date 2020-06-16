بعد إصابة زوجها بكورونا.. داليا البحيري تكشف نتيجة تحليلها مع أولادها

كشفت الممثلة المصرية داليا البحيري، عن نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاصة بها وبأولادها، بعد إصابة زوجها بالفيروس التاجي.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، قالت داليا البحيري، أن كل العينات الخاصة بها وبأولادها وبالعاملين بمنزلها، ظهرت سلبية وغير حاملة للفيروس.

وأكدت الفنانة، إنها فرضت عزل كامل في المنزل ورفضت استقبال والدها وأشقائها الذين حضروا للاطمئنان عليها، خوفا عليهم من العدوى.

وكتبت البحيري في منشور لها على فايسبوك: “أحب أطمنكوا جميعا نتيجة المسحات طلعت كلها سلبية ليا وللولاد كلهم والمساعدين في البيت شكرا يارب على كرمك”.

وأضافت الفنانة: ” زوجي حسن الحمد لله مليح، ويشكركم كلكم على الرسائل “.

ووجهت البحيري، رسالة إلى المصريين، ناشدتهم خلالها باتباع التعليمات الطبية والوقائية، في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.