بعد إصابة طاقمها بالفيروس.. حاملة الطائرات شارل ديغول ترسو اليوم بالقاعدة البحرية تولون

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بعد إصابة طاقمها بالفيروس.. حاملة الطائرات شارل ديغول ترسو اليوم بالقاعدة البحرية تولون
بقلم فوزية.م

ترسو، ظهيرة اليوم الأحد، حاملة الطائرات شارل ديغول بالقاعدة البحرية تولون بفرنسا، بعد إعلان إصابة 50 فردا  من طاقمها بفيروس كورونا.

قال المتحدث بإسم البحرية، إيريك لافولت، اليوم الأحد في تصريح  لـ “بي أف ام تي في”، أنه “تم وضع جميع الترتيبات للترحيب ببحارينا في ميناء القاعدة”.

وأضاف لافولت “في المقام الأول سيتم إجراء فحص طبي لجميع البحارة المتواجدين في الحاملة دون استثناء، بعدها سيتم وضع البحارة في الحجر الصحي بالمواقع المحيطة بقاعدة تولون البحرية”.

هذا وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الجمعة الماضية أن 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ومن بينهم ثلاثة بحارة تم إجلاؤهم “كتدبير وقائي”.


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