بعد إصابة عطّال.. بلماضي يكشف تشكيلته الأساسية أمام “نيجيريا”!

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي”، سهرة الخميس، وبصفة مُباشرة عن التشكيلة التي سيعتمد عليها أمام “نيجيريا” في المُربع الذهبي لـ”الكان”.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الخضر”، بأنه سيُجدد الثقة في نفس العناصر التي باشرت المُواجهة أمام فيلة “كوت ديفوار”.

وقال :”من المُفترض أن يُشارك نفس اللاعبين، ما عدا يوسف عطّال الذي لن يكون جاهزا بسبب الإصابة التي تعرض لها”.

وشدد التقني بأنه لا يرى أي سبب يدفعه للتخلي على أي من ركائزه، بعد مردودهم الباهر منذ بداية الدورة.

وستكون الساعات القادمة مُهمة جدا لـ”الخضر” فيما تبقى من كأس إفريقيا، بعد الإرهاق الشديد الذي تعرض له زملاء “سفيان فيغولي”.