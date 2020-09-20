بعد إصابة مراهق بانهيار عصبي.. منظمة حماية المستهلك تحذر من لعبة ” pubg”

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأحد، من مخاطر لعبة ” pubg”، بعد إصابة إبن عائلة أحد أعضائها بانهيار عصبي.

وجاء في البيان “في حادثة مرعبة لإبن من عائلة أحد الأعضاء أثناء انغماسه مع اللعبة، حصل معه أمر مفزع”.

وأضاف البيان “قام فجأة صارخا، بعد أن حل به انهيار عصبي ”راني رايح نموت راني مت، ودخل في حالة هستيرية”.

وقالت المنظمة إن الطفل في حالة كارثية، حيث تم أخذه لطبيب نفساني، وإمام لكنه لم يتحسن لحد الساعة وكأنه جُنّ.

وأشارت المنظمة أن المراهق لم يعاني من مشاكل صحية أو نفسية سابقا، حيث يقضي جل يومه منغمسا في عالم افتراضي.

ودعت المنظمة المواطنين إلى مراقبة أبناءهم، وعدم تركهم طيلة اليوم منغمسين في الألعاب خاصة مع هذا النوع العنيف.