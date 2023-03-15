بعد إصابتها بالعمى الكلي..وائل كفوري يوجه رسالة إلى البلوغر المصرية سارة محمد

وجّه الفنان اللبناني وائل كفوري رسالة صوتية إلى البلوغر سارة محمد لدعمها نفسيًا بعد فقدانها البصر نهائيًا. جراء حادث أليم تعرضت له أخيرًا، وطالبها بالأمل في المستقبل.

ونُشرت الرسالة عبر حساب الإعلامية ريهام سعيد على “إنستغرام”. وتضمّنت رسالة كفوري العديد من عبارات الدعم والمحبة لسارة وعن عدم يأسها. قائلاً: “القادم هو أحلى ومهما حصل ستظل كما هي في أعين من تحبهم”. وعلّقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: “أجمل صوت وأجمل قلب”.

وكشفت البلوغر سارة محمد عن تفاصيل حياتها بعد الحادثة التي تعرضت لها وإصابتها بالعمى. مؤكدة رضاها بكل ما كتب عليها من تغيرات صادمة في حياتها.

وتمنت فقط أن تتوقف حملة الشائعات التي تلاحقها، وأشارت إلى أن حالتها النفسية تحسنت قليلا.ً عد حملة الدعم المتداولة حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما توجّهت برسالة لمرتكبي الحادث.