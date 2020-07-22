بعد إصابتها بجلطة دماغية.. الفنانة القبائلية شابحة تعاني في صمت 

تعرضت الفنانة القبائلية شابحة المقيمة في مدينة بجاية إلى جلطة دماغية أدخلت على اثرها إلى مستشفى المدينة بعد تدهور حالتها الصحية، الفنانة القبائلية شابحة تعاني الأمرين المرض والحاجة.

وكالتفاتة من أصدقاءها الفنانين، طالبوا وزارة الثقافة و الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة “أوندا” بسرعة التدخل و مساعدة الفنانة خاصة و أنها تعاني وحدها..

للإشارة تعرضت الفنانة لجلطة دماغية منذ اربعة ايام وتطلب من الجميع الدعاء لها.

للتذكير ،تعد الفنانة شابحة واحدة من أهم الأصوات المؤدية للاغنية القبائلية منذ سنوات وصوت أعطى الكثير للمسرح الإذاعي وللأغنية القبائلية.

كما عملت شابحة كممثلة في القناة الإذاعية الثانية بعدما مشوارها من برامج الأطفال في الستينات.