بعد إصابتها بكورونا.. الحالة الصحية لرجاء الجداوي غير مستقرة

فن وثقافة
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بعد إصابتها بكورونا.. الحالة الصحية لرجاء الجداوي غير مستقرة
بقلم نادية بن طاهر

تعاني الفنانة المصرية رجاء الجداوي، من عدم استقرار في درجة حرارتها بمستشفى العزل، أين تتواجد للعلاج من إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت إبنة الفنانة، في تصريحات لـ “اليوم السابع”، إن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحي بالإسماعيلية.

وقالت أميرة وهي الإبنة الوحيدة لرجاء الجداوي، بأن درجة حرارتها وصلت أمس إلى 38.5 درجة.

وكانت الفنانة قد دخلت مستشفى أبو خليفة ليلة العيد ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وانخفضت في بعض الأيام إلى 37 درجة.

وكان أول تحليل أجرته الفنانة رجاء الجداوي، قد أظهر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


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