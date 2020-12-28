بعد إصابتها بكورونا.. يسرا تعاني من أزمة تنفس

كشف الفنان المصري أبو، عن الحالة الصحية للنجمة المصرية القديرة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.

وأثار أبو، قلق جمهور النجمة يسرا، بعدما أعلن عن معاناتها من ضيق في التنفس وصعوبة بالكلام.

ولكن الفنان أكد، إن الحالة الصحية ليسرا، تتحسن ببطء، وتلتزم ببروتكول العلاج.

وأصيب كل من أبو ويسرا بالفيروس التاجي في نفس اليوم تقريبا.

وقال الفنان في تصريح صحفي: “يسرا تعبانة جدًا جدًا وملتزمة بالبروتوكول، وهي التي كانت تتابعني”.

وأضاف قائلا: “صوتها متعب، والتنفس عندها ليس جيدا، وأنصح كل أحد بضرورة الإلتزام بشكل كافٍ”.