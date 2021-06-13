بعد إصابتها بمرض خبيث.. هنا الزاهد توجه رسالة لوالدتها

أجرت والدة الفنانة المصرية هنا الزاهد، أمس السبت، عملية جراحية، وطالبت النجمة، جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدتها بالشفاء.

وكتبت هنا الزاهد، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستغرام:”أرجو الدعاء لوالدتي أن يتم شفائها على خير. اللهم اشفي الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام”.ووجهت هنا الزاهد، اليوم الأحد، رسالة مؤثرة لوالدتها شيرين المنزلاوى، بعد إجرائها للعملية الجراحية.

ونشرت هنا، صور تجمعها بوالدتها في مراحل عمرية مختلفة، وكتبت قائلة: “أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا سلامتك يا حبيبتى ألف سلامة.الخمس أيام الجايين مهمين أوى ندعي فيهم عشان هيحدد حاجات كتير.أرجو الدعاء وشكرًا لكل الناس اللى سألت على والدتي متشفوش حاجة وحشة أبدا في أي حد غالي عليكوا شكرا”.