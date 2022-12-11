بعد إصابتها بمرض نادر.. هذا ما قالته إليسا لسيلين ديون

تضامنت الفنانة اللبنانية إليسا مع النجمة العالمية سيلين ديون بعد إصابتها بمرض متلازمة الشخص المتيبس SPS.

وأشارت إليسا عبر تدوينة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، أن سيلين ديون، تمتلك الكثير من الشجاعة للتصريح بإصابتها بالمرض.

وواصلت بالقول: “أنا حقاً حزينة، كل الشجاعة أتمناها لكِ أيتها الأسطورة. كل صلواتي وكل الدعم لكِ أيتها السيدة العظيمة في الموسيقى والثقافة،. نعم أنا متفاجئة وحزينة بعد مشاهدة هذا الفيديو”

وكشفت الفنانة العالمية سيلين ديون عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب في فيديو نشرته للجمهور. مشيرة إلى أن الأطباء شخصوا حالتها بهذا المرض النادر.

وقالت سيلين ديون: “خلال الفترة الماضية عانيت من مشاكل صحية وقد شُخصت إصابتي مؤخراً بـ اضطراب عصبي نادر. يُطلق عليه اسم متلازمة الشخص المتيبس.. وهو مرض مناعي يصيب واحداً من كل مليون شخص”.

وأشارت إلى أن هذا المرض غير قابل للعلاج لأنه يؤثر على الجهاز العصبي في الجسم. موضحة أن الشخص المصاب به يتعرض بمرور الوقت لمواقف مؤثرة عصيبة غير طبيعية.

ومن الممكن أن تسبب هذه الأعراض، إعاقة في المشي أو الحركة ويمكنها أيضاً التأثر على الحبال الصوتية وقدرة الشخص على الحديث والغناء.