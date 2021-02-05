بعد إصابتها بوعكة صحية.. نقل الفنانة فتيحة نسرين إلى مستشفى زميرلي

نقلت الفنانة الجزائرية فتيحة نسرين إلى مستشفى الزميلي بالحراش بعد اصابتها بوعكة صحية منذ أسبوع.

وعانت الفنانة والممثلة فتيحة نسرين التي تقيم بالعاصمة من تعب شديد لم يعرف مصدره مما اضطر أهلها لنقلها إلى المستشفى.

وازدادت حالة الفنانة الجزائرية سوءا حتى تطلب نقلها ليلة أمس الخميس إلى مستشفى الزميلي بالحراش للوقوف على حالتها.

كما أجريت للفنانة فتيحة نسرين كل الفحوصات اللازمة خاصة مع تقدمها في السن.

وعبّر زملاء الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم معها متمنيين لها الشفاء والعودة إلى أهلها وجمهورها في القريب العاجل.