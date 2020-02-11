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بعد إصابته الخطيرة.. الجميع يدعم “سوداني” وينتظر عودته القوية

الرياضة
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بعد إصابته الخطيرة.. الجميع يدعم “سوداني” وينتظر عودته القوية
بقلم أمير بهلول

تأكد وبصفة رسمية تعرض لاعب الخضر “هلال سوداني” لإصابة قوية في الركبة ستبعد عن الميادين ما لا يقل عن 6 أشهر.

وتلقى “سوداني” العديد من رسائل الدعم والتشجيع من طرف الجميع سواء من زملائه في “أولمبياكوس” أو من إدارة الفريق وحتى من زملائه في المنتخب.

ونشر الحساب الرسمي للفريق “اليوناني”: “نتمنى لك الشفاء العاجل.. نحن في انتظار عودتك القوية”.

كما غرّد “سوداني” قائلا: “لا تتوقف أبدا عن المحاولة، لا تتوقف عن الإيمان بنفسك، لا تستسلم أبدا.. يومك سيأتي لا محالة”.

وفي نفس السياق قال “فيغولي”: “الله يشافيك يا هلال” وحتى “عبد اللاوي”، “طاهرات”، “درفلو”، وغيرهم من نجوم الخضر تمنوا الشفاء العاجل لـ “سوداني”.


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