بعد إصابته الخطيرة.. الجميع يدعم “سوداني” وينتظر عودته القوية

تأكد وبصفة رسمية تعرض لاعب الخضر “هلال سوداني” لإصابة قوية في الركبة ستبعد عن الميادين ما لا يقل عن 6 أشهر.

وتلقى “سوداني” العديد من رسائل الدعم والتشجيع من طرف الجميع سواء من زملائه في “أولمبياكوس” أو من إدارة الفريق وحتى من زملائه في المنتخب.

ونشر الحساب الرسمي للفريق “اليوناني”: “نتمنى لك الشفاء العاجل.. نحن في انتظار عودتك القوية”.

كما غرّد “سوداني” قائلا: “لا تتوقف أبدا عن المحاولة، لا تتوقف عن الإيمان بنفسك، لا تستسلم أبدا.. يومك سيأتي لا محالة”.

وفي نفس السياق قال “فيغولي”: “الله يشافيك يا هلال” وحتى “عبد اللاوي”، “طاهرات”، “درفلو”، وغيرهم من نجوم الخضر تمنوا الشفاء العاجل لـ “سوداني”.