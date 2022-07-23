بعد إصابته بكورونا… البيت الأبيض يصدر بيانا حول صحة بايدن

أصدر البيت الأبيض أمس الجمعة بيانا حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في البيان، أن درجة حرارة بايدن وصلت مساء الخميس إلى 99.4 درجة فهرنهايت. والتي استجابت بشكل إيجابي للأسيتامينوفين، وظلت درجة حرارته طبيعية منذ ذلك الحين.

مضيفا أن أعراضه تتصف بسيلان الأنف والتعب، مع سعال عرضي، مشيرا إلى أن الرئيس سيواصل تناول عقار “باكسلوفيد”.

وقال البيان، أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال “طبيعية بالكامل”.

وكان البيت الأبيض، قد أعرب عن عدم وجود ضرورة لنقل مؤقت للسلطة من الرئيس جو بايدن إلى نائبته كامالا هاريس. بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن “الرئيس لديه أعراض خفيفة. هو قادر على التعامل مع شؤون الشعب الأمريكي من مقر إقامته. وهذا هو ما يهم الآن”.

وفي 21 جويلية، ثبتت إصابة بايدن بكوفيد-19، مع أعراض خفيفة للمرض. وتم إلغاء رحلات بايدن لمدة خمسة أيام على الأقل، وفقا للبيت الأبيض.

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