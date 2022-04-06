بعد إصابته بكورونا..ريال مدريد يعلن حضور مدربه أنشيلوتي ضد تشيلسي

أعلن اليوم الأربعاء. ريال مدريد عن حضور مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي.

بعد ثبوت سلبية التحاليل الخاصة بفيروس كورونا للمدرب أنشيلوتي.

وحسب ماجاء في بيان النادي الملكي، فإن أنشيلوتي سيسافر إلى لندن مع الفريق صباح الأربعاء قبل مباراة الربع نهائي “التشمبينزليغ” ضد تشيلسي.

كما كشف ذات البيان، أن نتيجة تحاليل كارلو أنشيلوتي كوفيد-19 جاءت سلبية وسيسافر إلى لندن هذا الصباح من أجل الانضمام إلى الفريق الأول”.

يذكر أن، ريال مدريد قد أعلن الأسبوع الماضي إصابة مدربه أنشيلوتي بفيروس كورونا ما رجح إمكانية غيابه عن سفر الفريق إلى لندن.