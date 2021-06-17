بعد إصابته بكورونا.. سليمان بخليلي يطلب من الجزائريين الدعاء له

الوطني
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بعد إصابته بكورونا.. سليمان بخليلي يطلب من الجزائريين الدعاء له سليمان بخليلي يرقد بالمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

ناشد الإعلامي سليمان بخليلي، الجزائريين، الدعاء له بالشفاء، على صفحته بفايسبوك، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.ويتواجد بخليلي بالمستشفى، لأجل العلاج على إثر إصابته بالفيروس التاجي، منذ عدة أيام.

وكتب بخليلي على صفحته بفايسبوك، اليوم الخميس: ” أيها الإخوة الأصدقاء أنا مريض وأحتاج منكم مشاركتي هذا الدعاء باسمي.فلعل بيننا رجل مستجاب الدعاء، لأنني أطمع أن تدركني نعمة من ربي كالتي أدرك بها عبده ونبيه يونس..لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

هذا وأعلن الفنان محمد فؤاد ومان، قبل أيام، عن إصابة بخليلي بفيروس كورونا، حيث نشر صورة رفقة الإعلامي من المستشفى وكتب: “أخي وصديقي الأستاذ سليمان بخليلي في المستشفى بعد إصابته بمرض كورونا.أطلب منكم جميعا أصدقائي أن لاتنسوه من صالح دعائكم”.


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