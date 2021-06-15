بعد إصابته بكورونا.. شباب بلوزداد يُطمئن الجميع بخصوص موساوي

طمأن فريق شباب بلوزداد من على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” الجميع بخصوص الحالة الصحية لحارسه توفيق موساوي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب الفحوصات التي أجراها في تربص المنتخب المحلي.

وجاء في بيان السياربي:”تتمنى أسرة نادي شباب بلوزداد، الشفاء العاجل لحارس المرمى موساوي، بعد أن كشفت التحاليل التي أجراها، أمس الإثنين، عن إصابته بفيروس كورونا “كوفيد19″، مما أجبره على مغادرة تجمع المنتخب الوطني المحلي”.

“الطاقم الطبي للنادي، يطمئن الجماهير والمحبين، على الحالة الصحية للحارس موساوي، خصوصا أنه لا يعاني من أي أعراض، ويخضع حاليا لفترة الحجر الصحي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي”.