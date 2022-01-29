بعد إصابته بكورونا.. وناس يعود إلى نابولي وهذا ما سيقرّر بشأنه

عاد الدولي الجزائري ادم وناس إلى نابولي الإيطالي بعدما غاب لفترة طويلة بسبب إصابته بفيروس كورورنا في فترة تواجده بالكاميرون.

ووفقا لما أوردته “توتو سبورت” الإيطالية اليوم، سيخضع مهاجم الخضر لفحوصات طبية أخيرة للفصل في أمر عودته إلى التدريبات أو منحه راحة أكبر.

ومنح نابولي لاعبه فرصة راحة لأسبوع كامل، أين استغلها ادم في قضائها في مسقط رأسه بفرنسا حسب “كورييه ديلوسبورت” سابقا.

يذكر. أن خريج مدرسة بوردو الفرنسي لم يشارك ولا دقيقة في كأس إفريقيا رغم تنقله رفقة التشكيلة الوطنية إلى الكاميرون.