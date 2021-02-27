بعد إصابته بكورونا.. يوسف شعبان يدخل في غيبوبة

أعلنت إبنة الفنان الكبير يوسف شعبان، عن تدهور حالة والدها الصحية، ودخوله في غيبوبة، إثر اصابته بفيروس كورونا.

وكشفت زينب يوسف شعبان، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، طالبة من الجمهور الدعاء له بالشفاء.

وقالت زينب خلال مداخلة ببرنامج “الحكاية”، مساء الجمعة، إن والدها محتجز بقسم العناية المركزة بالحجر الصحي.

و أكدت ذات المتحدثة، أن الفنان موضوع على جهاز للتنفس الاصطناعي وحالته حرجة.

وأضافت زينب أن والدها كان عائداً من تصوير مسلسل في لبنان، ثم شعر بالتعب وتعرض لهبوط كبير في ضغط الدم.

ليتم نقل الفنان إلى المستشفى، أين تم تشخيص حالته بفيروس كورونا.

وكان الفنان قد فقد الوعي بعد أن كان في السابق موضوعاً على جهاز للأكسجين فقط، واضطر الأطباء لمحاولة إسعافه باستخدام جهاز التنفس الاصطناعي.

وفي البداية عولج شعبان في مستشفى خاص، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العجوزة للعزل، أين يخضع للعلاج وفقا للبروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية.