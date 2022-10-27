بعد إصابته بورم سرطاني.. هالر يعود لأجواء التدريبات

كشفت تقارير إعلامية أوروبية أمس الأربعاء، عن عودة مهاجم بوريسيا دورتموند والدولي الإيفواري، سبستيان هالر، لأجواء التدريبات.

و هذا بعد إصابة هالر بورم سرطاني في الخصيتين، وابتعاده عن التدريبات منذ فترة قاربت الثلاث أشهر.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، عن عودة هالر لأجواء التدريبات بشكل منفرد، مع فريقه السابق أياكس أمستردام.

كما أوضح ذات المصدر، أنه لم يتم بعد تحديد فترة عودة لالاعب هالر للميادين، واستئناف المنافسات مع فريقه بوريسيا دورتموند.