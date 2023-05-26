بعد إصدارها لأغنية جديدة.. هذه حقيقة تراجع الشابة خيرة عن الإعتزال

أطلقت شركة بلاتينيوم أغنية جديدة للفنانة المعتزلة الشابة خيرة بعنوان “مكانش كيما عشقك ، وفور إصدار الأغنية التي عرفت إنتشارا على مواقع التواصل الإجتماعي، بدأت الشكوك تحوم حول حقيقة إعتزال الشابة خيرة للفن ، حيث طرح المتابعون وعشاق الفنانة فرضية عودتها .

مصادر مقربة من الفنانة أكدت أن الأغنية التي أُصدرت مؤخراً كانت قد سجلتها خيرة قبل إعتزالها ، إلا أن الشركة قررت طرحها مؤخراً بحكم العقد المبرم بين الطرفين.

هذا وقد أكد ذات المصدر على أن الفنانة المعتزلة كانت قد سجلت عشرة أغاني ستصدر إتباعاً في الفترة القادمة.

وعن قرار إعتزالها أكد ذات المتحدث أن خيرة إتخذت قراراً عن قناعة شخصية وهي حاليا تعيش تفاصيل حياتها بعيداً عن الأضواء.

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