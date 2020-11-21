بعد إصدار رخصة إستثنائية.. وصول الطائرة الطبية المقلة للمريض الجزائري المقيم بقطر

حطت، صباح اليوم السبت، الطائرة الطبية الخاصة التي تقل الرعية الجزائري المريض، والمقيم بدولة قطر، بعد إصدار رخصة استثنائية من وزارة الداخلية لنقله.

بعد منح وزارة الداخلية رخصة استثنائية، تم اليوم نقل الرعية الجزائري، ي.م، البالغ من العمر 61 سنة إلى أرض الوطن.

طائرة الإسعاف التركية الخاصة تضمنت طاقما طبيا أشرف على الوصول الآمن للرعية الجزائري المريض الذي تلقى فترة علاج شاقة بمستشفى الرسطان بالدوحة.

وكان في استقبال الرعية الجزائري، بمطار هواري بومدين الدولي، أعوان الحماية المدنية وإدارة المطار بالإضافة إلى شركة إسعاف جزائرية.

وتم نقل المريض وتوصيله إلى مسكنه بالجزائر.

وقد قامت الجالية الجزائرية بكل من قطر، تركيا وبريطانيا في وقت سابق بالتنسيق مع السفارة الجزائرية بقطر، بجمع تبرعات لإستئجار الطائرة الطبية.

وهذا بعد توجيه الرعية الجزائري المريض نداء لتحليق حلمه بلم شمله مع عائلته بالجزائر، بعد رحلة علاج شاقة بالدوحة.