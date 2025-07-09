بعد إصدار فيديو كليب لها بتقنية الذكاء الإصطناعي.. الزهوانية: “لستُ راضية عن ظهوري بهذه الطريقة”

أكدت ملكة الراي الجزائري، الشابة الزهوانية، أنها غير راضية عن الطريقة التي ظهرت بها في كليب أغنيتها الجديدة “مداحات”. الذي تم إصداره قبل يومين باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي.

وقالت الزهوانية في اتصال هاتفي مع قناة “النهار”، إنها لم تكن على علم مسبق بإصدار الكليب. مشيرة إلى أن الأغنية لم يكن من المفترض أن تنشر بهذا الشكل. خاصة وأنها سجلت فقط “الهيكل الموسيقي” أو ما يعرف بالفرنسية بـ corps musical.

وأضافت الفنانة في السياق ذاته، أنها تأمل أن ينال العمل إعجاب الجمهور، مؤكدة أنها لا تلوم الجهة المنتجة، وتتمنى التوفيق لكل من ساهم في العمل.

وفيما يخص جديدها الفني، كشفت الزهوانية عن تحضيرها لعمل جديد بعنوان “يا حسراه على ليام”.

أما بخصوص مشاركتها المحتملة في الحفل المرتقب للفنان العالمي DJ Snake، المقرر يوم 22 أوت المقبل. فقالت الزهوانية إنها ستكون فخورة بتلبية أي دعوة توجه لها، مؤكدة إستعدادها للمشاركة في أي عمل فني يخدم صورة الجزائر.

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