بعد إطلاقه حملة تبرعات.. سولكينغ يرسل مساعدات طبية إلى الجزائر

نجح النجم الجزائري العالمي سولكينغ، بجمع مبلغ مالي هام من خلال حملة تبرع أطلقها سابقا، للمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.

واستطاع سولكينغ، جمهع مبلغ 100 ألف أورو، ما يقابل حوالي 2 مليار سنتيم، والتي ساهم فيها فنانين وإعلاميين ورياضيين ومشاهير جزائريين لصالح بلدهم.

وأعلن سولكينغ، من خلال بث مباشر على حسابه بأنستغرام، عن هذه المفاجأة السارة، مؤكدا أن كل المساعدات التي تم تجهيزها ستشحن للجزائر عن طريق طائرة خاصة.

وأوضح النجم الجزائري، أن هذه المساعدات والتي تحتوي على 50 ألف قناع واقي ومعقمات وعدة وسائل حماية أخرى، سيستفيد منها مختلف المؤسسات العمومية والمدارس.

وأكد سولكينغ، أنه جد فخور بزملائه الفنانين وكل الجمعيات التي ساعدته على جمع التبرعات، وشكر كل من ساهم في الحملة، ومنهم قائد الخضر رياض محرز، وغيره من المشاهير الجزائريين.