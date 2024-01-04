بعد إعادة بعثه.. رابحي يتفقد مشروع حظيرة متعددة الطوابق بحيدرة

قام والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة عمل وتفقد قادته لمتابعة وتيرة تقدم أشغال إنجاز مشروع الموقف متعدد الطوابق على مستوى بلدية حيدرة، حيث تم إعادة بعث المشروع الذي كان متوقفا لعدة سنوات لأسباب تقنية.

واستمع الوالي خلال الزيارة، إلى عرض مفصل قدمته مديرة وكالة التهيئة والتعمير لولاية الجزائر. حيث سيشمل المشروع إقامة حظيرة للسيارات متعددة الطوابق، وتخصيص جزء منها لفئة ذوي الهمم. إضافة إلى تخصيص أماكن للأنشطة التجارية والخدماتية المتنوعة.

حيث أسدى رابحي، خلال زيارته جملة من التعليمات الصارمة وهي الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بمداخل الموقف. في أجل أقصاه أسبوع، تخصيص آخر طابق من أجل استغلاله في إنجاز مرافق تقدم خدمات متعددة للمواطنين. على غرار قاعة للرياضة، قاعة حفلات، مقاهي، إنجاز سلالم تريط بين الطريق والموقف. لتسهيل عملية دخول الزبائن الراجلين إليه، إنجاز مدخل ميكانيكي من الجهة المطلة على حي ”سيليي” بحيدرة.

وأوضحت الولاية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن هذا المشروع يأتي لتدعيم بلديات العاصمة بالهياكل والمنشآت. التي من شأنها المساهمة في حل المشكلات المرورية، على وجه الخصوص تلك التي تعرف حركية كبيرة للمواطنين. بهدف التخفيف من الازدحام والقضاء على المواقف العشوائية ضمن مخطط إعادة الرونق والمظهر الحضاري لإقليم الولاية. إذ تكتسي الحظيرة الجاري إنجازها أهمية بالغة نظرا لموقعها الإستراتيجي، باعتبار المنطقة مفترق طرق حيوي نحو مختلف البلديات.

يذكر أن الزيارة تمت بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، المدراء التنفيذيون المعنيون.، الشركة المنجزة للمشروع، وإطارات الولاية.

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