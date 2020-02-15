بعد إعتزالها المهام الملكية.. ميغان ماركل تحقق إنجازا تاريخيا

حققت الأمريكية ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، إنجازا تاريخيا، بعد أسابيع من تخليها مع زوجها عن مهامهما الملكية.

وكشفت مجلة “فوغ” العالمية للموضة والأزياء، أنّ العدد الخاص الذي أشرفت ميغان ماركل على رئاسة تحريره، وصدر في شهر سبتمبر الماضي، كان الأسرع مبيعا في تاريخ النسخة الإنجليزية للمجلة الشهيرة.

وقال رئيس تحرير المجلة، إدوارد إنينفول، أن العدد نفذ خلال 10 أيام فقط، بعد طرحه في الأسواق.

وكان هذا العدد كذلك، الأكثر مبيعا خلال العشر سنوات الماضية.

وبهذه المناسبة، نشرت ميغان ماركل عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، مقطعا مصورا من كواليس تحضيرها لعدد مجلة “فوغ” مع رئيس تحريرها.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد أعلنا في شهر جانفي، رسميا، تخليهما عن مهامهما الملكية، ويقيمان حاليا في كندا، مع ابنهما “آرتشي”.