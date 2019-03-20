بعد إعتزال دام 7 سنوات… عودة حنان الترك للتمثيل يثير الجدل

تصدر إسم الفنانة المصرية حنان الترك، قائمة المواضيع الأحدث تداولا عبر تويتر، الساعات الماضية، بسب خبر عودتها للفن.

وأشعل خبر عدول الترك عن الاعتزال، مواقع التواصل الاجتماعي، حول أسباب عودتها لممارسة التمثيل بعد اعتزالها الذي دام 7 سنوات.

ورجح البعض، أن سبب عودة حنان الترك للفن هو طلاقها، بينما قال البعض إنهم يشتاقون لفنها وإن عودتها للتمثيل مكسب للسينما المصرية.

ودافع آخرون عن قرارها مؤكدين أنها ستقوم بالأداء الصوتي، ولن تظهر بوجهها على الشاشة.

وقبلت حنان ترك المشاركة في بطولة فيلم “النداهة” الذي يعتبر تجربة مختلفة ، كونه ينتمي إلى نوعية “السينما الصوتية”.

ويعد الفيلم الأول من نوعه في صناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي.

الفيلم يشارك في بطولته هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس، وهو من تأليف واخراج خالد المهدي.

وتدور أحداثه حول الطبيب الشاب هارون الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة، فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.

للتذكير، كان آخر ظهور للنجمة المصرية، في فيلم “المصلحة” عام 2012