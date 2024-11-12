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الرياضة

بعد إعفائه من تربص الخضر.. مازة يطمئن بخصوص إصابته

بقلم فيصل زيان بوزيان
بعد إعفائه من تربص الخضر.. مازة يطمئن بخصوص إصابته
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طمأن اللاعب الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، محبيه بعد إعفائه من تربص المنتخب الوطني لهذا الشهر، بسبب معاناته من إصابة.

ونشر لاعب هيرتا برلين الألماني، رسالة عبر خاصية “ستوري” على موقع أنستغرام، جاء فيها: “أردت أن أطمئن المشجعين أنه بعد إجراء فحوص معمقة، تأكدنا من أن إصابتي لم تكن خطرة”. وختم اللاعب إبراهيم مازة: “سأعود قريبا إلى الملاعب إن شاء الله”.

للإشارة، تعرض إبراهيم مازة لإصابة خلال مواجهة فريقه هيرتا برلين الأخيرة في الجولة الـ10 من الدرجة الثانية الألمانية أمام المضيف كارلسروه.

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