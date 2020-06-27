بعد إعلان أمريكا فرض قيود على تأشيرات دخول مسؤوليها.. بكين تتحرك

ردت الصين على قرار إعلان أمريكا فرض قيود على تأشيرات دخول مسؤولين صينيين إليها.

ووصفت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم السبت، القرار بـ “الخاطئ ودعت إلى التراجع عنه”.

وقالت السفارة الصينية في بيان لها “ندعو الجانب الأمريكي إلى إصلاح أخطائه فورا وسحب قراراته ووقف تدخله في شؤون الصين الداخلية”.

جاء رد بكين عقب تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم أمس الجمعة، اعلن فيها عن فرض بلاده قيودًا على تأشيرات دخول تتعلق بمسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني، بداعي اتهامهم بالمسؤولية عن تقييد الحريات في هونغ كونغ.