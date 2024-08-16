بعد إعلان حالة الطوارئ العالمية.. هذه أعراض جدري القردة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تصنيف فيروس جدري القردة الذي انتشر في الكونغو. وأماكن أخرى في أفريقيا حالة طوارئ صحية عالمية.

ويثير مرض الجدري، الذي كان يسمى سابقًا جدري القرود، القلق مرة أخرى. حيث أطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى إنذار دولي لها يوم الأربعاء. في مواجهة عودة ظهور حالات هذا الفيروس في أفريقيا.

واتخذت منظمة الصحة العالمية القرار نفسه في جويلية 2022. عندما انتشر وباء الجدري في جميع أنحاء العالم، قبل رفعه في ماي 2023.

وتظهر عدوى الجدري على شكل طفح جلدي يظهر بشكل رئيسي على الوجه وكفي اليدين وأخمص القدمين.

ويمكن أن تكون موجودة أيضًا على الجذع والأطراف. كما تتأثر الأغشية المخاطية، في الفم والمنطقة التناسلية.

حمى، صداع..

تمر الآفات بمراحل مختلفة متتالية: البقعة (بقعة حمراء مسطحة)، حطاطة (بثرة صلبة صغيرة)، حويصلة (نفطة مجوفة). بثرة (آفة مملوءة بسائل قيحي) ثم قشرة. عندما تسقط القشور، تشفى الآفات، مما يبدو وكأنه إشارة إلى نهاية العدوى.

قد يصاحب الطفح الجلدي حمى وصداع وآلام في الجسم ووهن. قد تكون الغدد الليمفاوية منتفخة ومؤلمة، تحت الفك، في الرقبة أو في الفخذ. كما تم الإبلاغ عن التهاب الحلق.

ويمكن أن تتراوح فترة حضانة المرض يمكن أن تتراوح من 5 إلى 21 يوما. وتستمر مرحلة الحمى حوالي 1 إلى 3 أيام. ويشفى المرض في أغلب الأحيان تلقائيا، بعد 2 إلى 3 أسابيع، وأحيانا 4 أسابيع”.

سلالة جديدة وأكثر فتكا

ويمكن أن يسبب المرض ألمًا شديدًا، خاصة في حالة الآفات الشرجية.

في بعض الحالات، يتفاقم المرض مع الإصابة بآفات جلدية أو تلف في الجهاز التنفسي أو الهضمي أو العيني أو حتى العصبي.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والنساء الحوامل والأطفال الصغار. هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بشكل خطير من المرض، مما قد يؤدي إلى وفاة المريض.

توجد عدة سلالات من الفيروس. انتشرت “المجموعة” I لأول مرة في الكونغو وحوضها، في حين تضاعفت المجموعة الثانية بشكل أكبر في غرب أفريقيا. لكن الفيروس الذي يثير قلق السلطات الصحية هو clade Ib، المشتق من I. وعلى عكس السلالات الأخرى التي تسبب آفات موضعية، فإنه يسبب ظهور طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم.

وفي يوم الخميس 15 أوت، تم تشخيص إصابة شخص يعيش في منطقة ستوكهولم في السويد. بأنه يحمل هذا المتغير، وهو الأول من نوعه خارج أفريقيا.

وينتقل الفيروس من خلال الاتصال “الوثيق” مع الشخص المصاب. ويمكن أيضًا أن ينتشر المرض من خلال تبادل الأشياء الملوثة. ولا تزال طرق انتقال المرض محل الدراسة.

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