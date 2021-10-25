بعد إعلان حالة الطوارئ في السودان.. الفاف تطمئن بخصوص المنتخب النسوي

طمأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الأوساط الرياضية بخصوص بعثة المنتخب الوطني النسوي المتواجدة في السودان، لخوض مباراة الإياب من الدور الأول للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بيانا طمأنت فيه الوسط الرياضي على بعثة المنتخب النسوي المتواجدة في السودان.

وأكد بيان “الفاف”، أن سيدات الخضر، تقمن في ظروف جيدة، على الرغم من الأوضاع السياسية التي يشهدها البلد الشقيق.

وتشهد السودان إعلان حالة الطوارئ، بعد حل مجلس السيادة الإنتقالي والحكومة.

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