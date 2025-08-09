بعد إعلان رحيله عن ضمك.. شافعي يقترب من الوحدة السعودي

أعلن نادي ضمك السعودي عن رحيل قائد الفريق، فاروق شافعي، بعد خمس سنوات مليئة بالإنجازات الشخصية مع الفريق. وحقق شافعي أرقامًا مميزة خلال فترته مع ضمك، أبرزها تتويجه بلقب “أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي” برصيد 21 هدفًا في 160 مباراة خاضها بقميص النادي.

وكان شافعي قد أصبح رمزًا من رموز نادي ضمك، حيث ساهم بشكل كبير في مسيرة الفريق في الدوري السعودي، ليصنع لنفسه تاريخًا مشرفًا في الملاعب. ورغم مغادرته، سيظل اسمه محفورًا في ذاكرة الجماهير التي شاهدت تألقه خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة نادي ضمك أنها توصلت إلى اتفاق مع اللاعب جمال حركاس للتوقيع معه في خطوة لتعويض رحيل شافعي، حيث سيأمل النادي في أن يقدم حركاس إضافة قوية في الموسم المقبل.

من جهة أخرى، أشارت مصادر قريبة من اللاعب إلى أن فاروق شافعي اقترب من الانضمام إلى نادي الوحدة السعودي، حيث من المتوقع أن يوقع عقدًا مع النادي الذي يتواجد حاليًا في معسكره التدريبي في تركيا. ويسعى شافعي إلى مواصلة مسيرته الاحترافية في السعودية، وتقديم إضافة قوية لنادي الوحدة الذي يستعد للمنافسات المقبلة.