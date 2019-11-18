بعد إفتخاره بأصوله.. آيت نوري يكشف أولويته بين الخضر وفرنسا!

الرياضة
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بعد إفتخاره بأصوله.. آيت نوري يكشف أولويته بين الخضر وفرنسا!
بقلم إسماعيل عشاش

كان الجزائري الأصل، ريان آيت نوري صريحا الى أبعد الحدود عند التطرق لمُستقبله الدولي ما بين الخضر والمنتخب الفرنسي.

وأوضح الظهير الأيسر المُتألق في ليغ 1 هذا الموسم، بأن الأولوية وبصفة منطقية ستكون للديكة، وبأنه سيُمثلهم إن سنحت له الفُرصة.

وقال في تصريحات لقناة “كنال + سبور” بخصوص إمكانية التواجد مع أشبال ديديي ديشون :”بطبيعة الحال، سيكون حُلما بالنسبة لي”.

ليُردف :”حاليا أنا مع الآمال، وأحاول التركيز عليهم لا غير”.

وتوضح آيت نوري، بأنه ومثل أغلب المواهب الصاعدة، وفي حالة كانت له حُرية الإختيار فسيُمثل أبطال العالم لا أبطال إفريقيا.


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