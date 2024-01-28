بعد إفتكاكها المرتبة الأولى عالميا.. بداري يهنئ جمعية قصر تافيلالت بغرداية

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، جمعية قصر تافيلالت بغرداية، بعد إفتكاكها المرتبة الأولى للجائزة العالمية énergie globale بالنرويج، عن مشروع المدينة البيئية تفيلالت تجديت، من بين 2000 مشروع من 180 بلد.

وإلتقى بداري، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين، نوح أحمد، رئيس مؤسسة اميدول بغرداية. وصاحب مشروع قصر تافيلالت بغرداية، عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني. الحائز على الجائزة الأولى العالمية énergie globale عن مشروعه المدينة البيئية تفيلالت تجديت بولاية غرداية، المقامة بمدينة تروندهايم بدولة النرويج.

يشار أن هذه الجائزة تنظمها مؤسسة ENERGY GLOB العالمية بالنرويج، حيث شهدت المسابقة هذه السنة مشاركة 2000 مشروع يمثلون 180 بلد .

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