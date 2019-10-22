بعد إفلاس “إيغل آزور”..الجوية الجزائرية تحقق رقما مهما

حقّقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، رقما مهما في نشاط أعمالها، نهاية شهر جويلية 2019.

وقال المكلف بالإعلام في الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، “إن الشركة حققت رقم أعمال تجاوز 53 مليار دينار نهاية جويلية.”

وأضاف أندلسي للنهار، أن الزيادة قدرت بـ5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، تابعا ” إن التدفقات النقدية ايجابية ولا نواجه صعوبة بالخزينة”.

ويأتي، الرقم الذي حقتته الشركة في فترة وجيزة، في ظل استحواذها على حصة منافسها “ايغل ازور” بالسوق المحلية، إثر إفلاسها.

وفي سياق متصل، صرح أندلسي أن خلال سنتي 2017 و2018، حققت الشركة رقم أعمال، بلغ على التوالي 91 مليار دينار و102 مليار.

وأشار المكلف بالإعلام “أن خلافا لمعلومات متداولة، كنا دوما نموّل استثماراتنا بأموالنا الخاصة عن الطريق قروض بنكية التي التزمنا بتسديدها”.