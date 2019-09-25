بعد إفلاس الشركة الأم.. “توماس كوك” الألمانية تشهر إفلاسها!

أكدت شركة “توماس كوك” الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها تقدمت بطلب إشهار الإفلاس، بعد إفلاس شركة “توماس كوك” البريطانية الأم.

وحسب موقع “DW”، يتواجد في الوقت الحالي، 140 ألف سائح، يقضون عطلاتهم خارج ألمانيا، ضمن رحلات نفذتها شركات تعمل لدى “توماس كوك”.

ولا يعرف لحد الساعة، ما الذي يعنيه إفلاس توماس كوك الألمانية، بالنسبة لهؤلاء السياح.

واوضحت رئيس مجلس إذارة الشركة، شتيفاني بريك، إن الهدف من وراء إشهار الإفلاس، هو تقديم تصور لإجراءات إصلاحية للشركة عن طريق القضاء.

ومن المنتظر أن تعين المحكمة اليوم الأربعاء، خبيرا في إعادة الهيكلة، ويشرف على إعادة انطلاق الشركة في إطار اجراءات الإفلاس.

وتقدمت شركة توماس كوك، للحكومة الإتحادية في ألمانيا سابقا، بطلب للحصول على قرض طارئ، لمساعدتها في تجنب إشهار الإفلاس.

ولم تتخذ الحكومة لحد الآن، أي قرار بشأن القرض الذي طلبته توماس كوك، والتي اوقفت بالفعل يوم أول أمس الإثنين، بيع تذاكر رحلاتها.